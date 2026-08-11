В Брянске состоялась пресс-конференция по вопросам социальной политики

Фото: Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.

В Брянске состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду». Руководитель отделения, депутат Брянской областной Думы Алексей Тимошков и член партии Иван Филимонов изложили предложения партийной фракции в сфере доходов работающих граждан и пенсионеров.

Фото: Геннадий НЕВЕРОВСКИЙ.

Основной темой пресс-конференции стали предложения фракции по пересмотру минимальных социальных стандартов - прожиточного минимума, МРОТ, пособий и порядка индексации пенсий. Часть инициатив партия ранее уже вносила в Государственную Думу: так, законопроект о минимальном коэффициенте замещения пенсией утраченного заработка (№ 1307039-8, внесён 04.08.2026) находится на начальной стадии рассмотрения, а его предыдущая версия (№ 71516-8) была отклонена Думой - Правительство указало на отсутствие источников финансирования и несоответствие механизма принципам пенсионного страхования.

О своих программах в сфере социальной политики заявляют и другие партии; редакция освещает их мероприятия в рамках информирования избирателей.