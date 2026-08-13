Руководство брянского завода «ЛДС» на прямой связи с сотрудниками

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

На брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» используют все новейшие технические достижения, чтобы улучшить коммуникацию между подразделениями предприятия, которые находятся на удалении. Об этом сообщает сайт «Город32».

Фото: пресс-служба завода «ЛДС».

- В каждом цеху у нас установлена система, позволяющая осуществлять видеосвязь в постоянном режиме, — рассказывает директор завода «ЛДС» Сергей Горелов. - Действительно, можно использовать телефон или один из различных мессенджеров. Даже социальные сети сейчас предоставляют возможность видеосвязи. Но известно, что в целях безопасности можно в один момент остаться без таких видов коммуникаций, к которым привыкли люди. Поэтому мы налаживаем другие, параллельные средства связи.

Система уже оправдала себя. Это позволяет руководству оперативно включаться в процесс производства, а сотрудникам получать необходимые консультации у коллег.