Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика20 июля 2026 7:59

Брянские энергетики «Россети Центр» помогли реализовать проект «Герои Севской земли»

Участие энергетиков в организации проекта стало данью памяти и уважения к подвигу погибших земляков
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО "Россети центр"-"Брянсэнерго".

Фото: ПАО "Россети центр"-"Брянсэнерго".

Сотрудники «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в группу «Россети») оказали помощь в монтаже портретов участников специальной военной операции на улицах приграничного города Севска.

Патриотический проект представляет собой экспозицию из 19 портретов героев – уроженцев Севского района, которые погибли, защищая интересы России. Фотографии героев размещены на центральной улице города – улице Ленина, вдоль проезжей части.

Участие энергетиков в организации проекта стало данью памяти и уважения к подвигу погибших земляков.