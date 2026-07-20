Брянские энергетики «Россети Центр» помогли реализовать проект «Герои Севской земли»

Фото: ПАО "Россети центр"-"Брянсэнерго".

Сотрудники «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» (входит в группу «Россети») оказали помощь в монтаже портретов участников специальной военной операции на улицах приграничного города Севска.

Патриотический проект представляет собой экспозицию из 19 портретов героев – уроженцев Севского района, которые погибли, защищая интересы России. Фотографии героев размещены на центральной улице города – улице Ленина, вдоль проезжей части.

Участие энергетиков в организации проекта стало данью памяти и уважения к подвигу погибших земляков.