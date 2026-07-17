Брянцы выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

Фото: предоставлено Т2.

Брянск – T2, российский оператор мобильной связи, является предпочтительным оператором среди жителей Брянской области. Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование проводилось во втором квартале 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Брянской области, где оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия T2 вошли еще 98 малых населенных пунктов в 23 районах, таким образом, более 27 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 10% базовых станций в регионе затронули технические работы по оптимизации, при этом особое внимание было уделено расширению емкости и усилению сети в туристических и социально значимых локациях, например, на территории природного заповедника «Брянский лес» и Фокинской городской больницы имени В. И. Гедройц. На объектах связи T2 в Брасове, Злынке, Красной горе, Комаричах, Локте, Мглине, Погаре и Севске был проведен рефарминг частотного диапазона – за счет перераспределения частот улучшен наиболее востребованный сервис LTE.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была модернизирована и усилена новыми техническими объектами: проведена модернизация на базовых станциях в Брянске, а также в Выгоничском, Клинцовском и Навлинском районах, выведены в эфир новые объекты связи в поселке Кокоревка Суземского района, в Навлинском районе и в Клинцах, в том числе на участке федеральной трассы М-3. В зону покрытия T2 вошли еще четыре населенных пункта – села Рубежное и Митьковка Климовского района, хутор Синицкий Погарского района и село Княгинино Севского района.

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз и цифровые сервисы для жизни. Например, оператор расширяет мультиподписку MiXX, добавляя опции, увеличивая количество эксклюзивного контента и создавая новые версии любимого клиентами продукта. Благодаря принципу конструктора наполнение MiXX можно собрать самостоятельно из множества полезных сервисов: доступа к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам и электронным библиотекам, повышенного кешбэка и бонусов в популярных магазинах, дополнительного пакета гигабайтов и других.

Николай Мешков, директор брянского филиала Т2:

«Лидерство по числу активных абонентов – не просто статистический показатель, а подтверждение высокого уровня доверия к T2. Постоянство и лояльность, удовлетворенность абонентов качеством услуг – главный результат нашей работы и логичное продолжение стратегии, в центре которой всегда были и остаются интересы клиентов. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру T2 в Брянской области, расширять покрытие и емкость сети, а также запускать новые выгодные продукты и сервисы, действовать по другим правилам и предлагать больше, чем просто мобильная связь. Мы благодарны нашим клиентам за каждую искреннюю рекомендацию, поэтому в рамках реферальной программы дарим взаимную выгоду тем, кто делится своим пользовательским опытом и уверен в качестве наших услуг».

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