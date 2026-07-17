Брянские энергетики «Россети Центр» предупреждают: проведение несанкционированных работ вблизи энергообъектов запрещено!

Фото: "Россети Центр".

Сотрудники филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») призывают жителей региона неукоснительно соблюдать правила проведения работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Охранная зона – часть земного и воздушного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Для ЛЭП напряжением 110 кВ она составляет 20 метров, для ЛЭП 35 кВ – 15 метров, для ЛЭП 6-10 кВ – 10 метров, для ЛЭП до 1 кВ – не менее 2 метров.

Несогласованные с энергетиками действия в обозначенных территориях запрещены! Они приводят к несчастным случаям, нарушениям работоспособности энергообъектов и перебоям в электроснабжении потребителей. Лица, виновные в нарушении правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к административной ответственности, а в случае гибели человека – уголовной.

«Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» напоминают, что без согласования с сетевой организацией не допускается:

проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ,

посадка и вырубка деревьев,

проезд под линиями электропередачи машин и механизмов высотой более 4,5 метров,

полив сельскохозяйственных культур, если струя воды превышает 3 метра.

В пределах охранных зон ЛЭП запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки, парковки автотранспорта, торговые точки и туристические стоянки.

О фактах нарушения границ охранной зоны линий электропередачи необходимо сообщать по круглосуточному телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).