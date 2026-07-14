Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В сельхозпредприятиях Брянщины убирают зерновые и картофель. Урожай зерновых и картофеля в этом году будет выше, чем в прошлом. Уборочная кампания началась традиционно – во второй декаде июля. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Уборка зерновых и зернобобовых культур — пшеницы, ячменя, ржи — идет в Брасовском, Красногорском, Навлинском районах. Обмолотили больше 460 га, намолочено свыше 2 тыс. тонн зерна.

- К уборке картофеля приступили в Стародубском и Почепском районах, к обмолоту рапса – в Навлинском районе. Площадь под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в этом году расширена более чем на 2 тыс. га и составила 37 тыс. га, - рассказали Егор Ковальчук.

В этом году прогнозируют урожай картофеля больше1,4 млн тонн (в прошлом году промышленное производство картофеля составило 1,3 млн тонн). Было собрано зерновых 1,9 млн тонн, а вместе с масличными культурами – 2,3 млн тонн. В этом году также прогнозируют хороший урожай.