Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на Чашином кургане спилят больные ясени. В этом году придется срезать 35 погибающих деревьев на территории археологического памятника «Чашин курган». На эту работу потратят 1,2 миллиона рублей. рублей. Продолжается спил ясеней, поражённых изумрудной златкой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Недавно больные деревья валили в сквере Металлургов. Специалисты спилили и вывезли 34 ясеня. Раньше, в районе дома №35 по улице Ульянова, вырубили еще 23 больных дерева.

На сегодня в областном центре спилили 350 больных и умерших ясеней. Вместо поваленных деревьев на улицах Степная, Ульянова, Красноармейская, Клары Цеткин, Красный Маяк и Калинина в ближайшее время посадят клены и липы.

К сожалению, вылечить дерево, в котором поселилась златка, невозможно. Обрезка веток (кронирование) не даёт должного эффекта — личинки продолжают уничтожать ствол. Единственный метод избавления от больных ясеней — спил и утилизация насаждений.

- Сразу срезать все затруднительно – число пораженных златкой ясеней уже перевалило за тысячу, - рассказали в мэрии Брянска. - На окраине Большого Полпино, в значительном отдалении от жилых построек, городское дорожное управление утилизирует древесину на специальной площадке.

В мэрии Брянска напоминаю о том, что златка обнаружена в Брянской, Ярославской, Тверской, Тульской, Калужской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Тамбовской и многих других областях. Приказом управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужским областям №390 от 21 июня 2023 года в этих регионах установлена карантинная фитосанитарная зона.