Быть ближе к людям и природе

Фото: Виктория Ерохина и из архива Алексея Пуздрова

Сначала расскажем об удивительном месте, которое расположено в центре Бежицы. Речь идет о бывшем кафе «Ветерок». С одной стороны, место довольно известное – находится в популярном среди брянцев Майском парке. Однако некоторое время оно не получало достойного развития. Теперь здесь все по-другому.

В последнее время бывший «Ветерок» освежили стильным ремонтом и ветром перемен. В лучшую сторону. Этим летом «На даче» – так теперь называется обновленное кафе, ждут посетителей. Причем не только взрослых, но и детей, которые своим смехом добавят радости и веселья. Совсем, как у дедушки «на-даче».

Уютный ботанический сад

Первое, на что обращают внимание посетители, это возможность спрятаться от изнуряющего зноя в летних беседках, полтора десятка которых расположено не просто на свежем воздухе, а среди редких для нашего региона растений. Естественным «забором» территория отделена от парка высочайшими южными тополями. А если пройтись по дорожкам кафе, можно увидеть не только привычные кусты сирени и жасмина, но и вечнозеленый тис, и магонию, и многие другие.

Хозяева кафе поделились служебной информацией: когда им передавали территорию, то попросили обратить внимание на растения, постараться, чтобы они сохранились. Неизвестны имена тех людей, которые высаживали деревья и кустарники, но есть идея пригласить специалистов в ландшафтном дизайне, которые бы профессионально охарактеризовали каждое растение. После чего оформить информационные таблички, а заодно подготовить персонал, чтобы они не только могли представить меню в кафе, но и провести мини-экскурсию по нашему собственному Ботаническому саду. И для того, чтобы сфотографироваться с редким растением, не нужно будет ехать в Сочи или в Батуми.

Фото: Виктория Ерохина и из архива Алексея Пуздрова

Сюда можно возвращаться не раз

Так считает владелец бизнеса Алексей Пуздров. И у него есть все основания так полагать.

– Дело в том, что мы выстраиваем свои отношения с посетителями не на жлобстве и желании ободрать своих гостей, а стараемся сделать кафе местом спокойного отдыха и доброго общения.

Это достигается не только путем формирования демократичных цен и специального меню «все по 350», когда любой дедушка или бабушка может зайти в наши кафе и угостить своего внука или внучку по приемлемым ценам. Благодаря тому, что мы делаем на определенную продукцию минимальную наценку, мы можем формировать из посетителей кафе наших друзей, которые обязательно захотят вернуться сюда. И не раз, и не два...

Мы позиционируем наши кафе не как фешенебельные ВИП-рестораны, а направленные на посетителей со средним достатком. Причем в каждом кафе, которое мы открыли или еще собираемся открыть, есть своя изюминка. Это касается и гриль-бара «Дача» на Кургане, и ряд других заведений.

Музейные артефакты открыты людям

Могу по секрету рассказать, что мы специально приобретаем на аукционах интересные винтажные артефакты, которые обращают на себя внимание наших посетителей. Так, например, в зале в гриль-баре «Дача» на полу перед камином лежат настоящие восточные ковры, а в новое кафе на улице Калинина мы специально из Москвы привезли красивую дореволюционную мебель, имевшую свою интересную историю – она принадлежала сподвижнику Ленина, являющегося одним из руководителей Госбанка СССР. Конечно, мы не превращаем наши заведения в филиалы музеев, но посетителям будет приятно прикоснуться к нашей истории.

А еще мы специально заказали формы лепнины, по которым создавался интерьер во дворцах Петербурга. Когда нам их прислали, то, прежде чем пускать их в работу, попробовал сам отливать из них заготовки. Получилось очень красиво, – улыбается Алексей Пуздров.

Когда бизнес и человеческие отношения вместе

Казалось бы, так не бывает. В наш век, когда внедряются капиталистические отношения и должен выживать сильнейший, случаются исключения. И Брянску очень повезло, что один из таких примеров оказался в нашем городе.

Вернее, Алексей Пуздров оказался здесь не случайно, а уже давно родился на брянской земле. Отучился в школе, уехал в столицу, поступил и окончил экономический факультет Московского госуниверситета. Работал над серьезными проектами. Фонд, в котором он трудился, являлся партнером одного из ключевых министерств Правительства России. Поэтому зачастую приходилось напрямую общаться с высокопоставленными лицами из руководства страны, которые большинству знакомы лишь по сюжетам из новостей. Затем прошел серьезную переподготовку. Открывалась самая блестящая перспектива, в том числе приглашали работать за рубеж в одну из восточных стран – партнеров нашей страны. По специальности – направлению экономики.

Возвращение к родным пенатам

– Однако в какой-то момент, взвесив «за и против», решил отказаться от заманчивых предложений. Есть ценности более значимые, чем власть, деньги, – рассказывает Алексей Пуздров, – в Брянске жили и живут мои предки, мои родители. Были и личные причины. В результате вернулся в родной город. И уже около десяти лет развиваю ресторанный бизнес.

Стартовал исключительно на свои средства и привлекаемые банковские кредиты. Родители – обыкновенные служащие, не олигархи, поэтому рассчитывал только на себя.

До сих пор внимательно отслеживаю происходящие изменения в финансово-экономической сфере. Это очень здорово помогает и мне самому, и другим – меня приглашают выступить экспертом на различных мероприятиях и площадках. С радостью откликаюсь, зная, что это принесет пользу людям. Как-нибудь расскажу об этом более подробно. А пока приглашаю всех «На дачу» в Майский парк, – говорит Алексей Пуздров.

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