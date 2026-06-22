В Брянской области почтили память павших в день начала Великой Отечественной войны

Фото: "Молодая Гвардия. Брянская область".

В Брянской области 22 июня почтили память павших в день начала Великой Отечественной войны. В четыре часа утра, в час когда фашистская Германия напала на Советский Союз 85 лет назад, митинги и памятные акции прошли у многих воинских мемориалов области, в районных центрах и небольших населенных пунктах. Собравшиеся возлагали горящие свечи у памятникам павшим воинам-красноармейцам.

В Брянске у Кургана Бессмертия активисты создали "Огненную картину", присоединившись к Всероссийской акции. На этот раз выбрали изображение сталинградской Родины-Матери. Знаменитая скульптура Евгения Вучетича стала символом Победы в Великой Отечественной войне.

Для "Огненной картины" использовали 4,5 тысячи свечей, сообщают в пресс-службе брянского отделения партии "Единая Россия". Работа над ней кипела целый день. Сперва художники нанесли десятиметровый контур фигуры. Затем в течении нескольких часов участники акции по нему выставляли свечи в лампадах. В процесс включались горожане, которые пришли в этот день на Курган Бессмертия. В десять часов вечера 21 июня свечи зажгли.

В тот же час перед памятником Воинской Славы митрополит Брянский и Севский Александр совершил литию. Накануне брянские священники во главе с митрополитом возложили венок Поклонному Кресту у Памятника воинам-водителям на въезде в Брянск. Владыка призвал священников молиться о даровании мира.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук почтил память погибших во время Великой Отечественной войны на другом мемориале - на площади Партизан.

Жителям Брянской области предлагают присоединиться к акции "Минута молчания". Она состоится 22 июня 2026 года в 12.15. Для этого достаточно остановиться, где бы вы ни находились - на работе, за рулем или в магазине, склонить голову и мысленно почтить память жертв войны и героев, защищавших нашу страну.