В Брянске открыли Юношескую планерную школу

Фото: ПОУ "Брянский Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ".

В Брянске на аэродроме ДОСААФ в Бордовичах 19 июня состоялось официальное открытие Юношеской планерной школы. Это гранатовый проект Брянского авиаспортклуба ДОСААФ России.

- Этот проект открывает перед подростками двери в увлекательный мир авиации, предлагая им не только возможность прикоснуться к небу, но и получить ценные начальные летные навыки, а также развить свои инженерные способности, - говорят в авиаклубе.

В планерной школе будут преподавать действующие летчики и спортсмены авиаспортклуба. Принимают на обучение юношей и девушек с 12 лет.

На открытии школы присутствовали председатель регионального отделения ДОСААФ Брянской области Андрей Анатольевич Князев, начальник отделения военно-патриотической работы военного комиссариата Брянской области Марина Викторовна Мишина, председатель Брянского общества ветеранов авиации Владимир Викторович Зимин и зампредседателя спортсмен-пилот Тамара Михайловна Гречишникова, генеральный директор международного аэропорта «Брянск» Игорь Николаевич Сороковой.

После официальной части гостям провели экскурсию по авиаклубу. А после все сфотографировались на фоне летной техники.

Кстати, продолжается прием в группу Юношеской планерной школы для обучения начальным навыкам управления планером БРО-11МС.