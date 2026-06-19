ВСУ атаковали брянский город Трубчевск: ранен 11-летний мальчик

Фото: Подслушано Трубчевск.

ВСУ в пятницу, 19 июня, атаковали дронами город Трубчевск в Брянской области. В результате ранения получил 11-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь.

- Желая парню скорейшего выздоровления! - написал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Жителей брянского приграничья просят быть бдительными и осторожными. Враг варварски и бесчеловечно продолжает атаковать. В тот же день от украинского дрона погибла жительница поселка Рабочий в Севском районе. За день до этого были ранены двое детей в Климовском районе. 17 июня в Почепском районе ВСУ атаковали дронами пассажирский автобус с детьми-футболистами из Белоруссии.