При атаке дроном брянского поселка Рабочий погибла мирная жительница

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

После атаки FPV-дроном брянского поселка Рабочий в Севском районе погибла мирная жительница. Жилой оказался поврежден. Об этом 19 июня сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Глава региона отметил, что удар нанесли намеренно по жилому дому. На месте сейчас работают экстренные и оперативные службы.

- Глубокие соболезнования родным погибшей, - написал Егор Ковальчук. - Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Напомним, 18 июня украинские террористы ударили дроном-камикадзе по машине в селе Чуровичи Климовского района. За рулем была женщина с двумя дочками. Ранены оказались две девочки 10 и 11 лет.