Маршрутами истории и дружбы

Фото: АО «Транснефть – Дружба».

1700 километров – по дорогам памяти. Доброй традицией работников предприятия «Транснефть – Дружба» стал совместный патриотический автомотопробег с коллегами из ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В этом году уже в третий раз нефтепроводчики России и Белоруссии проехали по знаковым местам Великой Победы, которая у братских народов – одна на всех.

Живой мост памяти

Возле здания компании в Брянске выстроились в колонну брутальные «железные кони». Нефтепроводчики не в привычной спецодежде и не в деловых костюмах – в мотокуртках и байкерских жилетах. Разворачивают флаги предприятий: инициативу дружбинцев поддержали сотрудники шести организаций системы «Транснефть» – из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Самары. Занимают место в автомобилях семьи: маршрут для них тоже интересный и познавательный.

– Пробег «Дорогами Победы – дорогами памяти» – это не просто традиционное событие для наших коллективов: это живое движение тех, кому важны общие исторические ценности, – говорит генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Роман Камозин, к слову, активный участник всех трех пробегов. – Сегодня с нами много детей, молодежи, которым мы стремимся передать важность памяти и нашего единства.

Тем временем в Добрушском районе Гомельщины на так называемом нулевом километре оживленно: здесь уже ждут коллег белорусские экипажи. Прибывающих россиян радушно встречают народными песнями и ароматными караваями. Под флагами двух государств берут курс на историю 35 мотоциклов, 40 автомобилей, более 160 человек, объединенных скоростью и общими ценностями.

– Наша акция – дань уважения великому подвигу предков, – отмечает генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко. – Это живой мост между поколениями нефтепроводчиков Беларуси и России. Пока мы идем плечом к плечу, историческая правда надежно защищена.

Первая остановка – в Добруше, городе, тесно связанном с Россией географически и исторически. В «сороковые роковые» это был стратегически важный пункт: через него проходила железнодорожная магистраль на Брянск. На плите у памятника воинам-освободителям в списке героев знакомое для россиян название – Новозыбковская дивизия: воинское соединение было названо в честь брянского города, освободив который двинулось защищать Добруш. Мемориальный комплекс «Память», внешне напоминающий колокол, хранит имена каждого из 700 бойцов, погибших при обороне города. Их и всех героев белорусской земли участники пробега почтили минутой молчания и цветами.

– В «Транснефть – Дружбе» я занимаюсь волонтерством, – поясняет заместитель председателя Совета молодежи Павел Доронин. – Мы благоустраиваем памятные места Великой Отечественной, так что сохранение правды о войне для меня - очень значимое личное дело. В Белоруссии мы встречаемся с коллегами, для которых важно то же, что и для нас. Это дает настрой еще больше делать для того, чтобы жила память о героях.

Далее дорога ведет в Минский район – в Хатынь, деревню, которой нет на карте. В победном мае 1945-го здесь некому было встречать освободителей. За убийство окрестными партизанами нескольких немцев фашисты решили наказать всю деревню: согнали жителей в колхозный сарай, заперли и подожгли. Тех, кто, пытался бежать из пламени, расстреливали. Хатынь так и не смогла возродиться: на месте некогда гостеприимных домов лишь обелиски – печные трубы. Рядом таблички с именами погибших: 149 человек, 75 из которых – дети. Единственный чудом уцелевший взрослый, деревенский кузнец, навечно остался здесь в бронзе: памятник Непокоренному Человеку с убитым сыном на руках стал символом трагедии белорусского народа. На Кладбище деревень, повторивших судьбу Хатыни, дружбинцы не раз вспоминали созвучную по имени и по истории брянскую Хацунь: осенью 1941-го ее первой в стране фашисты стерли с лица земли.

– Я знаю о войне по урокам истории, - искренне делится впечатлениями Аня Горелова: школьница участвует в пробеге вместе с папой и дедушкой. – Дома мне рассказывали про моего прадеда Федора, который дошел до Берлина, мы смотрели много фильмов о Великой Отечественной. Но здесь, в Хатыни, все ощущается как-то по-другому, по-настоящему. Понимаешь, как страдали люди. А те, кто их защищал, – настоящие герои.

Фото: АО «Транснефть – Дружба».

Путешествие к истокам

В этом году помимо патриотических маршрутов участники посетили места исторического наследия. Комплекс «Дудутки» носит официальное название музея старинных ремесел и технологий. На деле это заповедник, где живет прошлое Белоруссии.

– Нас угощали хлебом, который полтора часа готовится в настоящей печи, – восторгается 12-летний москвич Леонид Кукунин. - Мы здесь многое узнали о стране, и это место мне очень нравится.

Солнечные по цвету и настроению соломенные изделия – уникальное белорусское мастерство, включенное в список мирового нематериального наследия. Солома в национальных обрядах – символ солнца, жизни и достатка. А в «Дудутках» – еще и материал, который украшает иконостас местного храма. Вековые секреты пчеловодов – бортников, гончаров, резчиков по дереву современные хранители древности не просто рассказали – показали. Самые сильные нефтепроводчики попробовали на время «переквалифицироваться» в кузнецов и ковали подковы – на счастье.

– Мы с огромным интересом глубоко и детально знакомимся с белорусской культурой, - рассказывает заместитель генерального директора АО «Транснефть – Дружба» Константин Кондрашов. – В национальных традициях ярче всего проявляется душа народа, его своеобразие.

Россияне и белорусы, и новички, и участники с опытом, как один говорят: подобные автомотопробеги – это особенное братство. Оно соткано множеством нитей: общими для наших стран нефтепроводами, корнями истории и неделимыми воспоминаниями о героическом прошлом, особенным славянским культурным кодом и схожими характерами. Ну и, конечно же, дружбой, для которой не существует границ.