Брянцы могут участвовать в формировании Народной программы

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

На пленарном заседании итогового отчетно-программного форума Единой России «Есть результат!» итоги прошедших окружных форумов подвел Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. Об этом в своем канале в МАХе сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» следует принципу «государство — для человека», который заложен в основу Народной программы, и партия сделала все, чтобы этот принцип неукоснительно соблюдался, - рассказал Егор Ковальчук.

За прошлый год парламентская фракция внесла в Государственную Думу 248 законодательных инициатив, направленных на реализацию Народной программы.

Новая Народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Работа над формированием Народной программы сейчас идет с учетом всех переложений и наказов жителей.

- Уже поступило более 25 тысяч предложений от жителей региона. Брянцы могут до середины августа вносить свои предложения, - рассказал Егор Ковальчук. - Сделать это можно как онлайн на сайте естьрезультат.рф, так и офлайн – в общественных приемных Председателя партии на местах.

Напомним, Егор Ковальчук вместе с брянской делегацией участвует в форуме «Единая Россия. Есть результат».