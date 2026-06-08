Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области больше 88 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства. Всероссийское голосование продолжается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участие в голосовании дает возможность выбрать территории, которые будут обновлены уже в следующем году. Об это на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Это говорит о том, что проект стал по-настоящему народным, - отметил врио главы брянского региона. - Люди сами решают, как будут выглядеть их населенные пункты, и это важно.

Выбрать объект для благоустройства можно, перейдя по ссылке(pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/h...).

- Голосуйте за объекты благоустройства — вместе мы сделаем Брянскую область ещё удобнее, красивее и комфортнее для жизни! – сказал Егор Ковальчук.