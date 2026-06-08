Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области восстанавливают Васильевскую церковь. Об этом сообщает врио губернатора Брянской области на своей странице ВКонтакте.

Реставрацию храмов в регионе Егор Ковльчук обсудил на недавней встрече с митрополитом Брянским и Севским Александром. Ведется большая работа.

Этот уникальный храм, которому исполняется 250 лет, находится в Брасово. Это один из немногих сохранившихся усадебных храмов Брянщины, возведенных в стиле раннего классицизма. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Во время работ строители усилили фундамент, обновили кирпичную кладку стен, карнизов, колонн, сводов, арок, штукатурные слои снаружи и внутри. Кроме того, полностью заменили системы электроснабжения и отопления церковного здания, стропильную систему купола барабана и храма вместе с полами, дверными и оконными блоками.

Кровельное покрытие Васильевской церкви теперь медное. Также полностью восстановили церковную колокольню с часами, ограждением и ступенями.

- Работы близятся к завершению, скоро обновленный храм будет готов принять прихожан, - рассказал Егор Ковальчук.