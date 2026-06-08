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Общество8 июня 2026 7:27

Врио губернатора Брянской области поздравил с профессиональным праздником работников социальной сферы

Егор Ковальчук пожелал здоровья, мира, успехов в добрых делах
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук поздравил с профессиональным праздником работников социальной сферы. Об этом он сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Соцработники, неравнодушные, чуткие, способные поддержать в самых трудных жизненных ситуациях, ежедневно приходят на помощь ветеранам и пожилым гражданам, окружают заботой инвалидов и людей с ограничениями по здоровью, дарят тепло и участие многодетным и малообеспеченным семьям, сиротам, - говорится в поздравлении.

Егор Викторович отметил, что «самой высокой оценки заслуживает работа, связанная с поддержкой участников специальной военной операции и их семей».

- Признателен всем работникам системы социальной защиты Брянской области за доброе сердце и отзывчивость, милосердие и преданность профессии, - сказал врио главы брянского региона. - Желаю здоровья, мира, успехов в добрых делах, сил и энергии в благородном труде!