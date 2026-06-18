Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске выбрали общественную территорию для ремонта в следующем году. В порядок приведут розарий на улице Комсомольской в Бежицком районе.

В Брянской городской администрации состоялось заседание общественной муниципальной комиссии, на которой обсудили реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Голосование проходило на "Госуслугах" с 21 апреля по 12 июня. На выбор предложили четыре территории. Первое место занял розарий напротив дома №15 на улице Комсомольской. За него свой голос отдали 20 962 человека. На втором месте оказался 50-летия Советской власти («Паровоз») по улице Гомельской в Фокинском районе, за него проголосовали 15 299 человек. Третье место занял сквер «Есенинский» по улице 2-я Мичурина в Володарском районе с 10 175 голосами. Меньше всего голосов отдали за липовую аллею по улице Брянского Фронта в Советском районе - 6 937.

- Специалистам предстоит поработать над проектно-сметной документацией по благоустройству розария, чтобы пройти экспертизу, - говорят в горадминистрации.

Ремонт начнется в следующем году, когда поступит федеральное финансирование. В этом году по этой же программе ремонтируют парк "Олимпийский" в Володарском районе.