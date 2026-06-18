Егор Ковальчук и Игорь Щёголев.

Вся Брянская область может стать свободной экономической зоной. Этот вопрос обсудил врио губернатора Брянской области на встрече с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым. Пока такой режим действует только на приграничных территориях региона. Соответствующее распоряжение в сентябре 2024 года подписал Михаил Мишустин.

В свободной экономической зоне предполагаются налоговые льготы, свободная таможенная зона и другие преференции для бизнеса.

Глава региона обсудил с Игорем Щёголевым крупные для области проекты. Это строительство новой дороги, дублера улицы Речной, напорных канализационных коллекторов по пойме Десны, продолжить реконструкцию набережной. Это позволит увеличить градостроительный потенциал Брянска.

На данный момент в Брянской области отмечают умеренный рост экономики. В 2024 году объем валового регионального продукта составлял 724 млрд рублей, в 2025 году — 771 млрд рублей. Самые развитые сферы - промышленность и сельское хозяйство. В дальнейшем власти основной акцент планируют направить на развитие переработки продукции.

— Промышленность — приоритет для государственной поддержки, - отметил Егор Ковальчук. - Будем работать над усилением уже работающих инструментов поддержки инвесторов — это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности.

Кстати, в Брянской области производится каждый второй квадроцикл и велосипед и каждый третий автокран.