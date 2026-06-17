В Брянске пройдет крупнейшая конференция, посвященная партизанскому движению в годы Второй мировой войны

Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске пройдет крупнейшая Международная научно-практическая конференция, посвященная партизанскому движению в годы Второй мировой войны. Она состоится 22 и 23 июня накануне Дня партизан и подпольщиков, который отмечают 29 июня. Научная конференция по этой теме проходит в Брянске уже пятый раз подряд.

В конференции примут участие представители музеев, архивов, ученые, педагоги из разных регионов России и Белоруссии. В Брянск приедут больше 50 исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ленинградской, Воронежской, Смоленской, Саратовской, Тамбовской областей, республики Башкортостан, Минска и Гомеля. Они осветят неизученные страницы партизанской борьбы во время Второй мировой войны.

Пленарное заседание состоится 22 июня в Зале заседаний правительства Брянской области. На Партизанской поляне организуют интерактив для погружения в партизанский быт и покажут спектакль «Виноградовцы» по пьесе А. Козина в постановке «Арт-студии» ФГКУ «85 Дом офицеров «гарнизона» Минобороны России. В завершение первого дня конференции гостей ждёт партизанский привал с элементами музыкальной программы. 23 июня конференция продолжит работу в формате тематических секций.

- Участникам конференции предстоит обсудить вопросы формирования и развития партизанского движения и взаимодействия с частями регулярной армии, геноцида фашистских захватчиков в отношении советского народа на оккупированных территориях, - говорят в департаменте культуры Брянской области. - Будет уделено внимание персоналиям партизан и их подвигам, сохранению исторической памяти о партизанском движении как основе патриотического воспитания. В рамках конференции состоится митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечественной войны с возложением цветов к памятнику Воинам и партизанам — освободителям Брянска.