Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске каждый день высаживают около шести тысяч цветов. Брянская горадминистрация поддерживает идею комплексного благоустройства территорий. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

В среду, 10 июня, специалисты «Зеленого хозяйства», помимо сквера имени Проскурина, высаживают цветы в сквере воинам-интернационалистам и на привокзальной площади. Обновили клумбы и брянские парки.

А во вторник, 9 июня, специалисты дорожного управления обновили клумбы за памятником на площади Партизан, подготовили клумбу и в сквере Проскурина. Планируют сегодня высадить больше тысячи единиц рассады.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Еще раньше, 8 июня, дорожники отремонтировали проезд к цирку, тщательно выкосили газоны в соседнем сквере «Ветеран», а перед этим добровольцы в пятничники убрали весь мусор. Завершающим этапом стала клумба перед цирком.

Только что там высадили цветы, в том числе многолетние канны.

Напомним, в Брянске памятник летчикам украсили три тысячи цветов.