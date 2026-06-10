В Брянске ансамбль танца «Карамель» отметил свое 15-летие

Фото: Советская районная администрация г.Брянска.

В Брянске ансамбль танца «Карамель» Центра внешкольной работы Советского района отметил свое 15-летие. Об этом сообщают в Советской районной администрации города Брянска.

Состоялся юбилейный концерт. Танцеваоьный коллектив и педагогов поздравил Советской районной администрации Денис Семенов. Денис Александрович подчеркнул, что ансамбль «Карамель» — неизменный и самый активный участник всех ключевых мероприятий, проводимых администрацией района, отметил особую миссию коллектива в череде событий, приуроченных к знаменательной дате — 75-летию образования Советского района, которое отмечается в этом году.

Почеными грамотами коллектив и педагогов наградили начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин и начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования и науки Брянской области Татьяна Сосновская.

Фото: Советская районная администрация г.Брянска.

Юбиляры получили поздравления от почетных гостей, родителей и выпускников «Карамели».

На концерте были показагы яркие танцевальные номера, в том числе от гостей праздничного мероприятия - студентов хореографического отделения Брянского областного колледжа искусств.

Художественный руководитель коллектива «Карамель», почетный работник сферы образования Российской Федерации Марина Соболевская поблагодарила детей за талант, трудолюбие, преданность делу, пожелала им больших высот и достижений.

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