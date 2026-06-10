Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске памятник летчикам украсили три тысячи цветов. А еще раньше рядом с ним на огромной клумбе высадили агератумы, бархатцы и другие цветы. Растения еще только приживаются. Но уже через пару недель пойдут в активный рост. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также новые цветы появились на разворотном кольце возле таможни по улице Крахмалева. 1260 росточков высадили в сквере Чернышевского, 1330 — на площади у ДК железнодорожников и в парке поселка Белые Берега. Также растения появились на клумбах за памятником на площади Партизан, в скверах Проскурина, Виноградова, на улице Пушкина, в переулке Волгоградском.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Спасибо городскому дорожному управлению, которое с начала сезона уже высадило больше 160 тысяч штук рассады, чтобы наполнить Брянск красотой, - говорят в мэрии Брянска. - Жаль, что некоторые цветы уносят домой или на дачные участки нечистые на руку горожане.

Напомним, студенческая пара из Брянска вышла в финал Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России».