В Брянске в память о погибших бойцах провели турнир по мини-футболу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в память о погибших бойцах, погибших при исполнении воинского долга, провели турнир по мини-футболу. Спортивное событие прошло на имени «Брянских партизан» посвятили памяти. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Под звуки спортивного марша команды участников прошли торжественным строем, а почетные гости заняли места напротив спортсменов.

Участников и гостей приветствовали Губанов Вячеслав Петрович — руководитель Брянской областной общественной организации «Инвалидов войн и военных конфликтов», заместитель председателя комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту; Гаврилов Александр Александрович — заместитель главы городской администрации; Погорелов Александр Геннадьевич — председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации; Цыбульская Татьяна Васильевна — директор МБУ ДО СШ «Партизан».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Под звуки гимна Российской Федерации быд поднят Государственный флаг Российской Федерации. минутой молчания почтили память всех бойцов, не вернувшихся с заданий.

Со сцены прозвучали песни и танцевальные номера в исполнении артистов ГДК имени А.М. Горького и ГДК имени Д.Е. Кравцова.

Турнир объявили открытым. Участникам пожелали честной борьбы, силы духа и побед.

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