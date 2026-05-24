На въезде в Брянск цветет Жар-птица

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На въезде в Брянск появилась цветочная Жар-птица. Работа флористов «Зеленого хозяйства» городского дорожного управления находится на кольцевой развязке, где загородная трасса превращается в Московский проспект. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Хвост волшебной птицы состоит изделан из сотни колеусов, петуний, бархатцев и бегоний. Сейчас у сотрудники «Зеленого хозяйства отцветшие тюльпаны, а их в прошлом году высадили в областном центре больше 106 тысяч, заменяют на летние цветы.

Преображаются и другие районы Брянска -здесь активно высаживают садовые цветы. Дорожники украшают городские клумбы бегониями, петуниями, цинерариями, бальзаминами и колеусами. Только за ближайший месяц их должны высадить около 150 тысяч штук различных сортов.

- Первыми украшают разворотные кольца, - рассказали в мэрии Брянска. - На этой неделе цветочная конструкция порадовала горожан в Бежице у Первомайского моста. Большая цветочная бабочка появилась в Советском районе на кольце у памятника Лётчикам. Новые цветы уже появились на площади Ленина, в парке Толстого, на Театральной площади, Набережной, а также других городских клумбах и в местах отдыха горожан.

Всего этим летом работники дорожного управления планируют высадить на городские клумбы, на разворотных кольцах, в скверах и парках больше 300 тысяч различных садовых цветов.