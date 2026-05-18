Врио губернатора Брянской области вручил ключи от автомобиля участнику СВО

Фото: Е.В. КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук вручил ключи от специального автомобиля участнику СВО Антону Алхимину. Ветеран специальной военной операции Антон Юрьевич продолжает служить Родине. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает Егор Ковальчук.

Лейтенант Антон Алхимин - действующий участник специальной военной операции. Он награжден Орденом Мужества. Сейчас он работает в военном комиссариате, получает юридическое образование.

- В Брянской области успешно реализуется поддержанная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным важная инициатива по обеспечению ветеранов специальной военной операции личными автомобилями, - рассказал Егор Ковальчук. - Это уже пятый автомобиль, который передаем нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества».

На сопровождении в брянском филиале фонда «Защитники Отечества» сейчас находятся 7679 человек. Больше 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала, 84 процента обращений решено положительно.

- Работа ведется важная и необходимая, - отметил врио губернатора Брянской области. - Познакомился с сотрудниками фонда, каждый — на своем месте. Обратил внимание руководителя департамента социальной политики и занятости и профильного заместителя губернатора на недостатки в содержании самого здания, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки!