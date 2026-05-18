В брянском правительстве обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании

Врио губернатора Брянской области Еор Ковальчук провел совещание с заместителями губернатора. Речь шла о подготовке к летней оздоровительной кампании в регионе. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Всеми формами отдыха планируется охватить более 47 тысяч детей. На приобретение путевок в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей, проведение профильных смен из областного бюджета выделено 406 млн рублей, будет задействовано 365 организаций.

На отдых в федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», «Алые паруса» поедут 330 одаренных талантливых брянских ребят. Это - отличники учебы, победители олимпиад, спортсмены. Там же будут отдыхать 250 детей, чьи родители погибли в специальной военной операции.

Уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянки Луганской Народной Республики. В этом году брянские оздоровительные лагеря распахнут двери длят 170 ребят.

- Сейчас все учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии, - рассказал Егор Ковальчук. - На особом контроле — обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, готовность к работе пищеблоков, медицинских пунктов, состояние жилых корпусов и территорий, включая спортивные и игровые площадки. К 22 мая комплексная проверка должна быть завершена, старт летней оздоровительной кампании — 1 июня