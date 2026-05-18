Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина укладывают выравнивающий слой асфальта. Здесь продолжают капитальный ремонт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик ремонтирует участок дороги длинной 3,3 километра от улицы Пионерской до улицы Комарова. Работы стартовали в начале мая. После фрезеровки старого асфальта строители уложили выравнивающий слой нового покрытия на участке от улицы Комарова до улицы Горького. На пересечении с улицей Арсенальской дорожники корректируют высоту колодцев городских коммуникаций. На участке от памятника Артиллеристам до улицы Комарова ведут замену бордюрного камня.

На обновленной улице Калинина планируют отремонтировать тротуары, поставить новые светофоры, осветить дорогу дополнительными светодиодными фонарями, сделать новые остановочные комплексы, нарисовать разметку и установить больше 50 знаков.

Капитальный ремонт улицы Калинина продлится до 31 августа. Стоимость работ — 94 миллиона 600 тысяч рублей.

Напомним, сейчас в Брянске капремонт идет на 28 дорогах. Еще четыре объекта проходят процедуру электронных торгов. Все работы лично контролирует заместитель главы Брянской городской администрации Иван Квасов.