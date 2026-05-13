В Брянской области в кадетском корпусе состоялась презентация «Книги памяти»

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Стародубском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.И. Тарасенко состоялась презентация «Книги памяти», подготовленной в рамках проекта «Герои Брянщины: позывной «Победа». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В событии участвовали первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Брянской области Сергей Старов, помощник руководителя регионального следственного управления (по общественно-политической работе) Маргарита Пыленок, а также руководство и сотрудники Унечского межрайонного следственного отдела.

- Почетными гостями презентации книги стали близкие родственники выпускников кадетского корпуса, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, - рассказали в региональном следственном управлении. - В представленной «Книге памяти» собраны фотографии и биографии 155 защитников Отечества, уроженцев Брянщины, среди которых выпускники казачьего кадетского корпуса.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Во время презентации книги кадеты и другие участники мероприятия ознакомились с памятным видеороликом, который подготовили при содействии регионального следственного управления. Видеоролик рассказывает о погибших выпускниках учебного заведения. Память павших почтили минутой молчания.

- Данное мероприятие стало еще одним символом преемственности поколений, а также возможностью сохранить память о героях Отечества, - рассказали в региональном следственном управлении.

Такие встречи помогают молодым людям определить правильные жизненные ориентиры и быть достойными наследниками поколения победителей Великой Отечественной войны.