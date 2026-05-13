В Брянске появилась мемориальная площадка с оружием Победы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска появилась мемориальная площадка с оружием Победы. Памятный объект находится рядом с остановкой общественного транспорта «Улица Западная», у въезда на территорию арсенала. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мемориальная площадка представляет собой 76-мм дивизионную и противотанковую пушку ЗИС-3, 37-мм зенитную установку АЗП-39 и 122-мм гаубицу М-30.

- Эти орудия воевали в Великую Отечественную войну, громили немцев, - рассказал командир арсенала. - Пушки, которые вы видите, были в распоряжении 11 армии, освобождавшей Брянск. Долгие годы они хранились у нас на территории арсенала. Мы предложили администрации Фокинского района сделать для них мемориальную площадку у въезда в часть.

- В апреле к нам за помощью обратились военные, - пояснил руководитель Фокинского района Владимир Дударенко. - Попросили помочь сделать площадку, на которую установят прославленную в боях технику. Мы, конечно, помогли, выделили место под мемориал, предоставили строительные материалы. И в дальнейшем будем помогать развитию этой памятной территории.

Работы на мемориальной площадке продолжат. На ней появятся стела-звезда с орденом «Отечественной войны» и мемориальная плита с информацией о подвиге бойцов 11 армии. На следующем этапе военные вместе с администрацией Фокинского района планируют рядом сделать еще одну площадку с вооружением, которое сегодня защищает нашу Родину.