В Брянской области открыли мемориальную доску Герою СВО Владимиру Потапенко

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Выгоничском рапйоне на здании Хмелевской школы открыли памятную доску выпускнику Владимиру Потапенко. Событие состоялось накануге праздновании 81-й годовщины Великой Победы. Наш земляк погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В памятном событии участвовали приглашенные, гости, родители и близкие бойца. А также - заместитель руководителя Почепского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Иван Юркин.

В зоне специальной военной операции Владимир Валерьевич выполнял задачи на должности штурмовика – разведчика. Он участвовал в боевых действиях в Херсонской области, где погиб при исполнении воинского долга 15 февраля 2024 года.

За воинскую доблесть герой награжден медалью «За отвагу» и «орденом Мужества» (посмертно).