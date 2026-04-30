Сотрудники «Россети Центр» благоустроили более 40 памятников и мемориалов Великой Отечественной войны в Брянской области

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты филиала «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «БрянскЭлектро» (входит в группу «Россети») провели субботники на памятниках и мемориальных комплексах времен Великой Отечественной войны.

За каждым районом электрических сетей закреплены памятные места времен Великой Отечественной войны, расположенные в разных районах области. Энергетики шефствуют над ними много лет. Ежегодно накануне 9 Мая приводят места памяти и скорби в порядок: обновляют памятники и монументы, ограждения и бордюры, высаживают аллеи. В 2026 году энергетики облагородили свыше 40 памятных мест.

В День Победы сотрудники филиала, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны героям, принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 9 Мая, возлагают цветы к местам воинской славы.