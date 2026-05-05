«Россети Центр» пресекли работу майнинговой фермы в Брянской области

Специалисты службы безопасности филиала «Россети Центр» — «Брянскэнерго» совместно с сотрудниками ООО «БрянскЭлектро» (входит в Группу «Россети») выявили факт незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям в поселке городского типа Дубровке. Объем незаконного потребления составил почти 226 тыс. кВт·ч, сумма ущерба превысила 2,6 млн рублей.

Площадка по добыче криптовалюты располагалась в заброшенном здании на окраине населенного пункта и потребляла электроэнергию в обход прибора учета. Нарушение обнаружили при проверке объектов с высоким уровнем потерь энергоресурса. В ходе оперативных мероприятий изъяты 42 единицы майнингового оборудования. На месте составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии.

Материалы переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом. Кроме того, нарушителям предстоит возместить причиненный ущерб в полном объеме, который значительно превышает стоимость электроэнергии, потребленной законным путем.

«Мы системно выявляем и пресекаем случаи незаконного майнинга. Это вопрос не только экономических потерь, но и надежности работы сетей. Такие действия создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру и нарушают права добросовестных потребителей. Наша задача — обеспечить прозрачные и равные условия для всех и гарантировать стабильное электроснабжение», —отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.