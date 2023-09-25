В Брянске состоялся творческий вечер Юлианы Логиновой

Фото: Наталья КНИЖНИКОВА.

В Брянске, в концертном зале музея братьев Ткачевых, состоялся творческий вечер молодой поэтессы Юлианы Логиновой. Это был ее успешный дебют. Литературное событие объединило любителей и ценителей поэзии, идущей от души, от чистого сердца. А именно такие стихотворные строки, написанные Юлианой, прозвучали в тот вечер субботы 23 сентября.

Стихотворения Юлианы Логиновой не оставили никого равнодушным. Ведь поэзия идущая от самого сердца, обязательно доходит до сердец слушателей и оставляет самые яркие и незабываемые впечатления.

Фото: Наталья КНИЖНИКОВА.

- Юлиана на своем вечере была безупречна, как настоящая тургеневская или тютчевская барышня, - поделилась впечатлениями председатель фотоклуба «Брянская улица» Наталья Книжникова. - К ее голубым русалочьим глазам и золотым локонам очень подходило платье с нежными растительными узорами и поясок в виде золотой цепочки. Сфотографировала ее во время выступления и после окончания вечера в соответствии с образом, который сложился в моем воображении . Спасибо Юлиане за этот незабываемый поэтический вечер. Пусть добрые ангелы не забывают девочку и ниспосылают ей новые чудесные стихи.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Юную поэтессу буквально искупали в овациях и восхищениях. Гости поздравили Юлиану с дебютом и поблагодарили за замечательные стихотворения и теплую атмосферу. И, конечно же, пожелали ей новых творческих успехов.

Фото: Светлана ЛОГИНОВА.

Участники литературного вечера слушали произведения и других молодых поэтов, романсы, смотрели работы известных фотохудожников города. В завершении вечера прозвучали стихи Федора Тютчева.

Наша справка:

Юлиана Логинова - студентка магистратуры филологического факультета Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского. Родилась 10 января 2000 года в Брянске. Основные темы творчества: дружба, любовь, патриотизм, природа, детство, общечеловеческие ценности. Публикации на порталах «Журнальный мир», «ЛитРес», «Стихи.ру», в журнале «Литературный ковчег», в сборниках произведений «Все мы родом из детства», «Искорки души», «Моя милая малая родина», «Мир прекрасен», «Юмор – 2022», «Миром правит любовь», в альманахах «Новый Енисейский литератор», «Литературный оверлок».

Лауреат II степени Х Брянского межвузовского поэтического конкурса в студенческом зачете, 2021 год. В 2022 году - лауреат(1 место) в XI Брянском межвузовском поэтическом конкурсе. В 2023 году в XII Брянском межвузовском поэтическом конкурсе заняла 1 место(лауреат). Вошла в лонг-лист IV международной поэтической премии «Фонарь» (2022 год). Лауреат международного музыкально-поэтического конкурса имени М.В. Исаковского (2021 год). Участник проектов Международного центра провинциальной литературы «Глубинка». В рамках проектов были изданы сборники «Свой голос - 2020» , «Свой голос – 2021», «Лаборатория русской песни». В 2020 и 2022 году стала победителем в номинации «Лучший чтец поэтических произведений» в фестивале «Великий праздник молодости чудной», награждена двумя хрустальными яблоками. В 2023 году заняла второе место в номинации «Лирическое стихотворение» в фестивале «Великий праздник молодости чудной».

Полуфиналист IV всероссийского поэтического конкурса «Отражение», участник шорт-листа в номинации «Поэзия. Моя земля» в областном конкурсе «Клинцовская весна 2021". Участница литературного семинара для молодых поэтов и композиторов. «Лаборатория русской песни 2023». Организатор – Межрегиональный центр провинциальной литературы «Глубинка». Фестиваль «ВСЕМПОЭЗИИ Клинцы 2023». Представляла город Брянск .(как участник СМЛ). В рамках площадки «Творческие встречи с интересными людьми» была приглашена в качестве интересного гостя «МБОУ «Центр образования «Перспектива» г. Брянск» рамках Дня гуманитарных наук ,2023 год. Была ведущей Литературного салона Тютчевых в музее – заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг», 2023 год. Участница Всероссийского праздника поэзии «Родник поэзии твоей...»,посвященный творчеству Федора Тютчева,2023 год. Принимала участие в конкурсе стихов молодых поэтов « И слово наше отзовется»,2023 год(готовится сборник стихов участников).

Дважды номинирована порталом «Стихи.ру» на премию «Поэт года»(2022 и 2023 год). Портал «Стихи.ру принял решение о награждении медалью Цветаевой(2022 год),есть свидетельство о праве ношения этой медали. Номинирована на соискание литературной премии «Наследие» за 2022 год. Участница «Квартирника», посвященного юбилею Владимира Высоцкого.

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