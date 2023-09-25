Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в ДК БМЗ чествовали машиностроителей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В честь профессионального праздника лучшим специалистам БМЗ вручил почетные грамоты. «Виновников торжества» поздравила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

- Благодаря вашему профессионализму индустрия развивается бурными темпами, - сказала Татьяна Гращенкова. - Мы уже не представляем жизнь без средств передвижения. И как замечательно, что есть гениальные люди, которые своими руками создают эти машины, придумывают, разрабатывают.

Напомним, День машиностроителя в нашей стране традиционно отметили в последнее воскресенье сентября.