Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены получили золотые медали и звания чемпионов в соревнованиях по пауэрлифтингу и всестилевому каратэ. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

С 17 по 23 сентября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по пауэрлифтингу (жим лежа). Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Елизавета Саласина заняла первое место в своей весовой категории. Она занимается у тренера Павла Белеванцева.

Еще один воспитанник этого тренера, Дмитрий Апанасевич, завоевал первое место на Кубке России среди лиц с ПОДА по пауэрлифтингу.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Завершился чемпионат России по всестилевому каратэ. Он проходи в Анапе. В турнире участвовали около 400 спортсменов из 54 регионов России.

Брянщину представили воспитанники спортшколы «Спартак».

Чемпионами стали Максим Садовников в весовой категории до 90 килограмм и Артем Поспелов в весовой категории до 65 килограмм. Спортсмены попали в состав сборной России. Максим - шестикратный чемпионом России, Артем - двукратный. Парней тренирует Дмитрий Садовников.

Возрастное ограничение – 6+