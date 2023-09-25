Игорь Маковский оценил ход реализации социально значимых проектов и мероприятий по повышению безопасности брянского филиала

Фото: ПАО «Россети Центр».

22 сентября 2023 года генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел работу в Брянской области.

На улицах Брянска руководитель Обществ оценил ход выполнения мероприятий по проекту модернизации уличного освещения, который предусматривает замену более 12,5 тысяч светильников, а также побеседовал с горожанами. Он отметил, что после окончания энергосервисного контракта новые светоточки появятся на 819 улицах столицы региона, среди которых не только центральные, но и удаленные, совсем небольшие улочки.

До конца года благодаря данному проекту Брянск станет самым освещенным городом в ЦФО и одним из самых «светлых» в стране. Жители дали высокую оценку стараниям энергетиков и поблагодарили за внимание к актуальным потребностям города.

На площадке «Брянскэлектро», входящего в группу «Россети Центр», Игорь Маковский провел встречу с коллективом, поблагодарил работников за самоотверженный труд, уделив особое внимание действиям на приграничных территориях в условиях повышенных рисков.

В продолжение темы военно-медицинские специалисты провели для работников практическое занятие по тактической медицине. «В настоящее время перед брянским филиалом стоит ряд важных задач, от выполнения которых зависит надежность энергоснабжения жителей региона. При этом нашей безусловной целью является сохранение жизни и здоровья наших сотрудников. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы снизить риски, обеспечив защиту работников при исполнении трудового долга», – отметил Игорь Маковский.