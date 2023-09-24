Фото: музей-заповедник Ф.И.Тютчева "Овстуг".

В брянском Овстуге прошли «Гамолинские чтения-2023». Событие посвятили памяти основателя и первого директора музея-заповедника, Заслуженного учителя России, Почетного гражданина Брянской области, Владимира Гамолина. Об этом сообщают в музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг».

«Гамолинские чтения-2023» прошли в форме конференции, приуроченной к Году педагога и наставника. Тема чтений – «Роль личности учителя в истории и культуре Брянского края и России в конце XIX – начале XXI века». В своих докладах и сообщениях участники раскрыли такие вопросы, как: роль учителей в культурном строительстве, становлении и развитии музейного дела в российской провинции, персоналии деятелей провинциального образования и просвещения; судьбы представителей учительских династий. В этом году в работе чтений участвовали педагоги-исследователи из Брянска и нескольких районов области, сотрудники музеев и библиотек из Овстуга, Погара, Брянска и Смоленска.

В завершение конференции все отметили важность продолжения работы по изучению вклада учителей в становление музейного дела и культурное строительство российской провинции, поддержали идею необходимости мемориализации наследия провинциальных деятелей образования и просвещения.

«Гамолинские чтения» в Овстуге проходят уже несколько лет, один раз в два года. Их проводят в формате «круглых столов» или конференций. Событие объединяет краеведов, историков, сотрудников музеев, архивов и библиотек. Традиционно в чтениях участвуют преподаватели и учителя, ведущие большую исследовательскую, краеведческую и музейную работу в школах.

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