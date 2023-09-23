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Спорт23 сентября 2023 17:52

Брянское «Динамо» уступило московскому «Велесу»

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу соперника
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: официальный сайт ФК "Динамо Брянск".

Фото: официальный сайт ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» уступило московскому «Велесу». Матч в Домодедово на стадионе «Авангард» завершился со счетом 2:1 в пользу московских футболистов. Об этом сообщают на официальном сайте ФК «Динамо Брянск».

Кстати, в первом тайме брянское «Динамо» отправило один гол в ворота «Велеса». Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу сине - белых.

Следующий календарный матч брянская команда сыграет 27 сентября. В рамках Кубка России по футболу сине-белые на своем поле встретятся с ярославским «Шинником». Начало матча в 18:00.

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Спорт: ФУТБОЛ