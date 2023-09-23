В брянском Климове открыли Первенство области по хоккею

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Климове открыли Первенство Брянской области по хоккею с шайбой среди юношеских команд. В чемпионате области по хоккею участвуют уже 47 команд в пяти возрастных группах. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На лед вместе с мальчишками вышли и женские хоккейные команды - климовский «Авангард» и «Сокол» из «Суземки». Первую на Брянщине женскую хоккейную команду «Авангард» создали по инициативе мам юных хоккеистов в ноябре прошлого года. Хоккеистки упорно тренируется, готовятся к соревнованиям. Брянский губернатор вручил сертификат на приобретение хоккейной экипировки капитану команды Марии Гулидовой.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Сегодня состоялся исторический матч между женскими хоккейными командами Климова и Суземки, - рассказал Александр богомаз. - Женщины показали яркую борьбу и пример своим детям, насколько важно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Возрастное ограничение – 6+