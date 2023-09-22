В Брянске чествовали машиностроителей

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске, в Хрустальном зале регионального правительства, накануне профессионального праздника чествовали работников машиностроительной отрасли. В нашей стране День машиностроителя традиционно отмечают в последнее воскресенье сентября. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Машиностроение - это крепкий фундамент брянской промышленности и драйвер социально-экономического развития региона, - сказал Александр Богомаз.- Предприятия машиностроения составляют весомую долю в обрабатывающей промышленности, и вносят наибольший вклад в пополнение бюджета области, способствуя решению социальных задач.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

По итогам 2022 года в бюджетную систему и внебюджетные фонды предприятия обрабатывающих отраслей перечислили 35,8 миллиарда рублей, что на 126 % больше 2021 года. За первое полугодие текущего года перечислили 24,9 миллиарда рублей, рост составил 159 %.

- При этом за последние восемь лет брянская промышленность никогда не стартовала с низкой базы, - отметил брянский губернатор. - Несмотря ни на что, отрасль имеет положительную динамику.

В прошлом году Брянщина по индексу промышленного производства - 120,7 % - занимала первое место в ЦФО и второе место по России.

- По итогам семи месяцев этого года индекс промышленного производства составил 114,8 %, темп роста объема отгруженных товаров собственного производства - 119,7 %, - добавил Александр Богомаз. - Мы занимаем второе место в Центральном федеральном округе и шестое место по Российской Федерации.