В Брянске поздравили с днем рождения героя-энергетика

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске навестили и поздравили с днем рождения героя-энергетика Александра Репича. Электромонтер оперативно-выездной бригады Климовского РЭС «Брянскэнерго» получил тяжелое ранение при исполнении трудовых обязанностей. Об этом на своей странице ВКонтатке сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Поздравить мужчину с днем рождения в больничную палату вместе с брянским губернатором пришел генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорьм Маковский.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Александр Репич больше 20 лет работал в «Брянскэнерго», воспитывает троих детей, в прошлом-— участник боевых действий.

- Александр - человек с характером, настоящий мужчина, многое уже выдержал, впереди операции и реабилитация, но главное - настрой у него боевой, прогнозы врачи дают хорошие, - рассказал Александр Богомаз. - Большое спасибо нашим медикам, которые профессионально отработали и на месте происшествия, и в Климово, и теперь продолжают лечить Александра в Брянске.

Напомним, в Брянске прошла рабочая встреча брянского губернатора Александра Богомаза с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским.