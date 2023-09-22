В Брянске на 819 улицах установят 12 тысяч светильников

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске на 819 улицах энергетики дополнительно установят 12 тысяч светильников. Об этом и не только шла речь на рабочей встречи брянского губернатора Александра Богомаза с генеральным директором ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. О событии сообщает глава брянского региона на своей странице ВКонтакте.

Энергетики пообещали осветить город не только в центре, но и на небольших улочках и там, где вообще никогда не было освещения. На это из областного бюджета выделят деньги.

- До конца года энергетики обещают сделать Брянск самым освещенным городом в ЦФО и одним из самых освещенных в стране! – рассказал Александр Богомаз.

Также провели большая работа в рамках реализации инфраструктурного проекта Брянской области «Модернизация городского общественного транспорта» - реконструировали четыре тяговые подстанции. Эту работу продолжают: реконструируют электросетевое хозяйство троллейбусного управления Брянска.

Капитально ремонтируют уже существующих и строят новые кабельные линии. А еще ведут капитальное строительство двух тяговых подстанций троллейбусного парка.