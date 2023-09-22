Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ордена Мужества вручили двоим героям СВО. Наградили получившего ранения Илью Кривошеева. Награду погибшего Александра Самосуда передали супруге. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Илья Кривошеев родился 11 ноября 2001 года. Окончил школу №42, затем - Брянский педагогический колледж. Служил по контракту в Калининградской области. В спецоперации участвовал с марта по август 2022 года, получил ранение.

Награду погибшего Александра самосуда передали супруге

Александр Самосуд родился 31 мая 1982 года. Окончил лицей №2 железнодорожного транспорта в Брянске. Срочную службу проходил в 2003-2005 годах. Работал в локомотивном депо Брянск-II филиала ОАО «РЖД» машинистом-инструктором. В октябре 2022 года был призван по частичной мобилизации. Погиб 24 марта 2023 года. Похоронили героя на Ковшовском кладбище. У Александра остались супруга Яна, сын Кирилл и дочь Вероника.