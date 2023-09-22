В Брянске в 2023 году сдадут детсад на 280 мест

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске в 2023 году на улице Флотской сдадут детсад на 280 мест. Здание уже под крышей. Строители ведут внутренние отделочные работы, благоустраивают территорию. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своейс странице ВКонтакте.

Также по национальному проекту «Образование» в областном центре строят школу на 1225 мест в этом же микрорайоне. Объект должны сдать в срок – в декабре 2024 года.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Чего нельзя сказать о школе, которую строит в районе старого аэропорта компания «РусСтрой» из Якутии, - рассказал Александр богомаз. - Выиграли торги, зашли на объект еще в апреле. Итог на сегодняшний день: из 877 миллионов рублей освоено 74, забиты сваи, ростверки сделаны с браком, работают 30 человек, хотя при таких объемах их должно быть минимум 200! Работа должна кипеть, а, по сути, срывается строительство школы. В ответ сегодня услышали одни оправдания.

Подрядчик уже получил последнее предупреждение со стороны Брянской городской администрации как заказчика перед расторжением контракта в одностороннем порядке.

Напомним, в Брянске по нацпроекту «Здравоохранения» строят возводят хирургический комплекс и поликлинику.