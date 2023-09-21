Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу наиболее востребованных «профессий будущего»

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Рост экономики и производства в России увеличивает потребность в профессиональных кадрах и трудовых ресурсах. В некоторых отраслях намечается даже дефицит специалистов.

Для преодоления дисбаланса на рынке труда и развитию профессиональных компетенций в прошлом году создано всероссийское движение «Профессионалы», пришедшее на смену движению «Ворлдскиллс». В движении принимают участие, в основном, ученики техникумов и колледжей.

В рамках «Профессионалов» возникло чемпионатное движении по профессиональному мастерству студентов среднего профессионального образования и школьников, направленном на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы, импортозамещение и формирование новых компетенций.

Своим мнением по поводу наиболее востребованных «профессий будущего» в нашем региона поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов привел в пример опыт компании «Сибур». Здесь руководитель для обеспечения кадрами нового предприятия провел отбор кадров, обучение и разработал мотивационную программу. Мотивационная программа включала предоставление жилья с возможностью его выкупа за половину цены через пять лет работы, помощь в трудоустройстве членов семьи и обеспечение детей детскими садами и школами.

- И - о чудо! – «Сибуру» не пришлось «жить с дефицитом рабочей силы и пересматривать инвестиционные планы», - сказал максим Анатольевич.

По мнению эксперта, «большинство работодателей забывает, что дает работу людям, которым эта работа нужна, чтобы жить, а не для того, чтобы приносить прибыль акционерам».

- И опыт «Сибура» показал, что как только работодатель начинает видеть в своих сотрудниках живых людей с их потребностями – и обеспечивает удовлетворение этих потребностей – весь «дефицит кадров» сразу же заканчивается, - отметил Максим Попов.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин считает, что сложности регионального рынка труда объясняются, скорее, не недостаточными компетенциями соискателей, а двумя другими проблемами. Первая - несоответствие уровня оплаты трудозатратам, знаниям, уровню ответственности. А вторая - конкуренция на рынке труда между секторами.

- Толковый молодой инженер-конструктор выбирает, идти ли ему работать по специальности за «минималку» или выбрать место продавца с зарплатой вдвое больше при гораздо меньшей ответственности,- сказал Валерий Алексеевич. - Эта конкуренция вымывает перспективных специалистов из высокотехнологичных секторов в сферы деятельности, не требующие хорошего образования и высоких компетенций.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что «в Брянской области на три тысячи официально зарегистрированных безработных приходится больше 10 тысяч вакантных мест – дефицит кадров налицо».

Эксперт говорит о том, что « наиболее востребованная профессия – водитель, 717 вакансий. На втором месте по дефициту – врачи, в регионе не хватает 590 докторов».

- В десятку лидеров по количеству открытых вакансий входят швея, оператор (линий, технологического оборудования, комплексов, станков), продавец, уборщик, тракторист, охранник, рабочие различных производств, - отметил Юрий Николаевич. – Профессии будущего – тема захватывающая. Но пока некому лечить, мыть полы и включать зеленую стрелочку на турникете при входе.

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров говорит о том, что «дисбаланс на рынке труда в России обусловлен еще рядом причин, которые сложились в свете текущей политической ситуации».

- С одной стороны уход сотен иностранных компаний, занимавших порой одни из ведущих позиций в отраслевой экономике и нарастающая тенденция оттока мигрантов, увидевших для себя более перспективные территории ресурсных пространств, стало неким расшатывающим элементом, - отмечает Руслан Александрович. - С другой, если оценивать ситуацию с точки зрения создания сильного государства, то условием его фундаментальной устойчивости однозначно является развитие собственного, независимого, всестороннего суверенитета. И в свете этого подобные чемпионаты профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в новых профессиональных направлениях рынка труда, является одним из залогов дальнейшего выстраивания суверенности России.

Также эксперт отмечает активное участие Брянской области во всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству.

- Что подтверждает заинтересованность студентов и школьников в формировании их высокого уровня компетенций, обеспечивающих наличие конкурентоспособности на их будущем профессиональном поприще, в том числе и на территории своего края, - отметил Руслан Егоров.