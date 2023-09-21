Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал медали в Белоруссии на турнире второй категории «Кубок Солнечного». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На соревнования по теннису приехали спортсмены из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Курска и городов Белоруссии.

Юный теннисист Георгий Абушенко, воспитанник спортивной школы «Торпедо», соревновался в возрастной группе до 13 лет. Матч длился три часа. Георгий в сложной борьбе победил спортсмена из Белоруссии в одиночном разряде. А в парном разряде теннисистом из Москвы Андреем Захаровым он завоевал «серебро». Занимается Георгий Абушенко у спортсмена Дмитрия Ковалевского.

Возрастное ограничение – 6+