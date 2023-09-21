В Брянскэнерго прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию со Дня освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков

Фото: ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» накануне 17 сентября - Дня города Брянска и 80-летия со Дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков - прошли подготовительные и патриотические мероприятия, в котором приняли участие сотрудники энергопредприятия.

В преддверии значимого для области праздника сотрудники компании, в том числе и члены Молодежного Совета, провели субботник на территории Сквера энергетиков, который получил свое название благодаря расположению – он находится напротив центрального офиса филиала на улице Советской. Они собрали и вывезли накопившийся в парке мусор и опавшую листву, тем самым внеся вклад в благоустройство и облагораживание Брянска.

Также молодые сотрудники «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» совершили поездку на Мемориальный комплекс «Хацунь» в Карачевском районе. Он посвящен жертвам фашистского оккупационного режима на Брянщине, деревням России, уничтоженным в годы Великой Отечественной войны. Энергетики побеседовали с приглашенными гостями – узниками Великой Отечественной войны, посетили музей и выставку графики концептуального художника Виталия Короткого «Дети-партизаны в период оккупации Брянщины». Она приурочена к 80-летию освобождения Брянщины от немецко – фашистских захватчиков и памяти детей, участников событий.

«В филиале крепка незримая нить памяти, связующая поколения воинов – победителей и их потомков, - отмечает и.о. генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. - Отдавая дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, сотрудники энергопредприятия регулярно участвуют в патриотических мероприятиях, приуроченных к важным датам: в преддверии Дня Победы навещают ветеранов, оказывают им необходимую помощь в течение года, посещают памятные места и мемориальные комплексы времен Великой Отечественной войны, участвуют в тематических выставках, семинарах и встречах. Долг энергетиков – патриотов – обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей на брянской земле, свято чтить и оберегать память о подвигах наших земляков, совершенных ими в годы Великой Отечественной войны.»