Экспонаты из брянского музея-заповедника в Овстуге представят в Москве

Фото: Музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг" .

Мемориальные экспонаты из брянского музея-заповедника Федора Тютчева в Овстуге представят на выставке в Москве. 23 сентября в столице, в Музее истории литературы имени Владимира Даля пройдет открытие выставки «Нам не дано предугадать…». Об этом сообщают в музее-заповеднике Федора Тютчева.

Музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг" .

Экспозицию посвятят 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 220-летию со дня рождения Федора Тютчева и 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова. Музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг" предоставит дорожную шкатулку и свадебный альбом дочери поэта Марии Федоровны Бирилевой, так же - визитную карточку сына поэта Ивана Федоровича Тютчева.

Музей-заповедник Федора Тютчева "Овстуг" .

Событие состоится в Москве на Зубовском бульваре, 15.

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