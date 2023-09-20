В Брянске колонны шестой опоры Славянского моста готовы для заливки ригеля

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске все колонны шестой опоры Славянского моста готовы для заливки ригеля. Чтобы его изготовить как можно быстрее, специалисты используют около 90 кубометров высокопрочного бетона. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Затем начнут вязать подферменники, а на них – укладывать балки. Тем временем бетон должен набрать прочность.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Сейчас для укладки балок специалисты подготавливают насыпь со стороны проспекта Героев, - рассказали в мэрии города. - На нее установят подъемные краны. С их помощь строители соединят над Десной два участка Славянского моста.

Длинна славянского моста – 270 метров. Объект возводят по национальному проекту «Безопасные качественные» дороги.